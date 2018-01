Håndbold: Hvad der skulle have været revanche, styrkeprøve og en sand håndboldfest for fyldt hal blev i stedet stolpe ud for Odense HC - i ordenes bogstaveligste forstand. Stine Jørgensen startede opgøret med at brage bolden på træværket, undervejs formåede Mette Tranborg samme bedrift hele fire gange, Jessica Quintino to og sygdomsramte Kathrine Heindahl en.

Odense HC-Nykøbing Falster 28-31 (10-13) Dameligaen, 12. rundeStilling undervejs: 2-2, 4-5, 7-6, 9-9, (10-13), 10-17, 13-19, 22-26, 25-29, 27-30, 28-31.



Målscorere: Odense HC: Stine Jørgensen 9, Mette Tranborg 5, Nadia Offendal 4, Kathrine Heindahl 4, Jessica Quintino 2, Mie Højlund 2, Freja Cohrt 2.



Nykøbing Falster: Ayaka Ikehara 9, Kristina Kristiansen 6, Sarah Iversen 5, Celine Lundbye 4, Johanna Westberg 3, Angelica Wallén 2, Lærke Nolsøe 1, Cecilie Greve 1.



Udvisninger: Odense: 2, Nykøbing Falster: 1.



Bedste spillere: Odense HC: Kamilla Kristensen.



Nykøbing Falster: Ayaka Ikehara.



Tilskuere: 2371.



Dommere: Mads Hansen, Martin Gjeding.



Næste kamp: Onsdag den 10. januar klokken 18.30: Randers HK-Odense.

Faktorer som en syg Heindahl og en skadet Althea Reinhardt fik betydning, men det var ikke det, der var afgørende for nederlaget, sagde en ærgerlig Odense-træner efter kampen til Sport Fyn.

- Vi var ikke skarpe nok, og selvfølgelig mangler vi Heindahl, men det er ikke årsagen. For eksempel har vi rigtig mange skud på stolpen, og de skal puttes ind, hvis man vil vinde de her kampe, sagde Jan Pytlick.

I første halvleg var fynboerne med i en lang periode og en enkelt gang foran, men som så ofte før blev dårligt afsluttede angreb dyre og kostede kontrascoringer. Især Kristina Kristiansen gjorde ondt i første halvleg med grumme underhåndsmål fra flade fusser, og Pytlick skreg "parader", så han var helt bordeaux-rød i ansigtet.

- Mulle scorer for mange mål, og vi burde nok have givet dem mere fysik for at bremse deres hurtighed, konkluderede træneren.

I stedet for sædvanlige Kathrine Heindahl fik Susanne Madsen chancen fra start, men hun fik aldrig rigtig fat i forsvaret. Mette Tranborg havde også sit hyr med landsholdskollega Sarah Iversen på stregen, og i det hele taget blev Odense-forsvaret sat på prøve mod de hurtige gulblusede.

- Jeg vil faktisk sige, ar vi taber på taktikken i dag. Vi havde forberedt os meget og gjorde, hvad vi skulle. Johanna Westberg fik ikke meget plads, og vi mødte Mulle fint, men så gjorde de bare noget andet, sagde Odense-anfører Kamilla Kristensen.