Det store tag-selv-bord

Bryan Göddert, der har stået bag flere end 600 konkurser og tvangsopløsninger, er nu dømt for systematisk at overtræde loven, når han lader virksomheder gå til grunde. Men dommen på otte måneders fængsel blev gjort betinget, så han slipper for at komme bag tremmer.

Konkurser: Den danske konkurskonge Bryan Göddert havde satset på, at han kunne slippe uden om lovens lange arm ved at opfinde et nyt begreb: Afviklingsdirektøren. En slags direktør light, som ikke behøver at aflevere regnskabsmateriale til skifteretterne. Og som ikke behøver at bogføre aktiviteter i selskaberne, inden han lader Skat erklære dem konkurs. Resultatet af den adfærd er nemlig, at retssystemet er ude af stand til at vurdere selskabernes værdier og finde ud af, om kreditorerne bliver snydt for deres penge.

“ Tiltalte måtte indse, at en konkurs eller tvangsopløsning af selskabet ville blive en uundgåelige følge. Bemærkning i dommen over Bryan Göddert

Den slags er ulovligt for direktører, og nu har byretten i København også vurderet, at det er ulovligt for "afviklingsdirektører", fordi den anerkender nemlig ikke Bryan Gödderts selvopfundne begreb. Det gav ham onsdag en dom på otte måneders fængsel. Dommen blev dog gjort betinget, fordi retten vurderede, at det i forhold til straffen var formildende, at sagen har varet mere end fem år, siden Kammeradvokaten indleverede sin første politianmeldelse i november 2012.

Oven i den betingede dom fik Bryan Göddert også frakendt retten til at drive virksomhed i to år - med mindre han sætter sin egen økonomi på spil ved at hæfte personligt og ubegrænset i sine selskaber.

Anklageren i sagen, Lisette Jørgensen, gik efter en dom på et år, hvor en væsentlig del var ubetinget. Alligevel er hun tilfreds med dommen.

- Jeg er tilfreds med, at der er faldet dom i sagen. Strafudmålingen er vanskelig at sige noget om, fordi der er tale om en sag uden fortilfælde. Jeg argumenterede for ubetinget fængsel, og det ville også have været den rette straf, hvis der ikke havde været så lang en behandlingstid. Men det er domstolen, der skal kompensere for det og ikke anklageren. Og det sker ud fra praksis, siger Lisette Jørgensen, der endnu ikke har besluttet om, hun vil anbefale Statsadvokaten at anke dommen for at få skærpet straffen.

Hverken den dømte, Bryan Göddert, eller hans forsvarer, Betina Hald Engmark, har ønsket at kommentere dommen.

Bryan Göddert har dog tidligere udtalt til avisen Danmark, at en dom i sagen ikke vil komme til at betyde noget for hans måde at drive forretning på.