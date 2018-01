Basketball: Selv om Svendborg Rabbits har spillet over halvdelen af de 21 kampe i denne sæsons grundspil i Basketligaen, så mangler det sydfynske hold stadigvæk at møde en af de syv modstandere, Randers Cimbria.

Det bliver der rådet bod i januar, hvor Rabbits' to eneste opgør er mod Randers. Torsdag klokken 18.30 mødes de to hold i Arena Randers, og onsdag 17. januar kommer Randers til Svendborg. De to holds tredje indbyrdes møde afvikles i Svendborg 17. februar.

Netop Randers Cimbria er et af de hold, som Svendborg Rabbits kan måle sig med. Randers har ligesom Rabbits 10 point på en delt femteplads, men Randers har spillet en kamp færre.

Randers har leveret svingende resultater og har blandt andet præsteret at tabe til et af bundholdene, Wolfpack. Men Randers har i december slået et af topholdene, Næstved, på udebane. I den seneste kamp mellem jul og nytår tabte Randers klart på udebane til topholdet Horsens.

Svendborg Rabbits fik en ordentlig snitter på det gamle års næstsidste dag, da Bakken Bears hjemme vandt 96-69. Men tre dage forinden vandt Rabbits i Svendborg over bundholdet Stevnsgade.

Randers har i de rutinerede Charlie Burgess og Chris Nielsen et par herrer, der kan score masser af point, når det kører for dem. Desuden har Randers fået en ny amerikansk topscorer i tometer-forwarden Kyndahl Hill, der snitter 17,3 point pr. kamp. Den tidligere Rabbits-center Marinus Mouboe er med sine 212 cm også et aktiv under kurven for kronjyderne.

Hos Svendborg Rabbits havde den amerikanske forward Michael Moore en mindre offday mod Bakken Bears, hvor han blot scorede seks point. Normalt scorer Michael Moore over 20 point pr. kamp, og mon ikke han får mere plads at boltre sig på mod Randers.