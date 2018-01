Stenkastersagerne Fyns Politi kæder fire episoder med stenkast sammen til én og samme gerningsmand. Muligheden er, at der også er en medgerningsmand.Den første episode fandt sted den 31. januar 2016, hvor en 30 kilo tung sten blev kastet ned fra Langesøvej. En kvinde i en bil blev kvæstet.Den anden episode fandt sted den 21. august 2016, hvor en 30 kilo tung hjørnesten, formentligt stjålet fra en byggegrund ved Tarup Center, blev smidt ned fra Langesøvej. Stenen ramte en tysk families bil. Familien var på vej hjem fra ferie i Sverige. En 33-årig mor blev dræbt, mens hendes 36-årige mand blev svært kvæstet og gjort invalid for altid.Den tredje episode skete 9. september 2017, hvor en 40 kilo tung natursten blev smidt ned fra broen på Spedsbjergvej. Der er sikret dna-spor på stenen, som stemmer overens med dna-spor fundet på mindre sten smidt ind til tilfældige borgere i Tarup tilbage til juleaften 2015. Desuden er der fundet dna-spor fra en anden person på en snustobaksdåse. Tobaksdåsen kan kun købes få steder, blandt andet i Tarup Center.Den fjerde alvorlige episode skete 20. december 2017, hvor adskillige marksten blev kastet ned fra broen på Langesøvej.De to motorvejsbroer ligger i fugleflugtslinie 2000 meter fra hinanden.Har man bare den mindste oplysning eller mistanke, som endnu ikke er givet til politiet, bedes man kontakt Fyns Politi på telefon 114.

- Der er taget mundskrab på rigtig mange gennem det seneste halvandet år, og det er helt sikkert, at der i fremtiden også er nogle, der vil blive bedt om at afgive et mundskrab. Indtil videre er der ikke fundet nogen match i de retursvar, vi har fået, siger Jørgen Andersen, der tilføjer, at der ikke er nogen, der har nægtet at afgive en dna-prøve.

- Vi arbejder intensivt med de mange tip, vi har fået ind, og det kommer vi til at bruge nogle uger på. Mange af tippene kræver noget efterforskning for at få be- eller afkræftet, om der er noget, der kan bringe sagen nærmere en opklaring, siger Jørgen Andersen.

Fyns Politi havde 27. december fået næsten 200 henvendelser i sagen om stenkastene, men som tiden er gået, er antallet af henvendelser faldet.

- Vi må sige, at vi får knap så mange, som vi fik i starten. Der kommer selvfølgelig nogle enkelte stadigvæk, og min opfordring skal lyde til, at man stadig sender ind, for vi stadig overbeviste om, at der sidder en eller flere derude, der ved noget om det her, og som sidder med den afgørende oplysning. Vi er dybt afhængige af informationer fra offentligheden i denne sag. Det må vi erkende, siger vicepolitiinspektøren, der ikke er skuffet over, at der ikke er så meget nyt at arbejde med.

- Det kan godt være, at der blandt alle de oplysninger, vi har fået, ligger informationen til noget, som kan kaste mere lys over denne her sag. Det må efterforskningen vise, siger Jørgen Andersen.