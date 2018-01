En 48-årig mand fra Odense nægtede sig skyldig og ville frifindes, men Østre Landsret stadfæstede onsdag byrettens dom på to års fængsel. Manden blev dømt for voldtægt og andre overgreb mod en dreng samt blufærdighedskrænkelse af en pige.

Derudover blev manden også dømt for at have blufærdighedskrænket en pige ved at beføle hende i skridtet og på brystet.

De tre juridiske dommere og de tre domsmænd var enige om at stadfæste byrettens dom fra februar sidste år, hvor den 48-årige blev straffet med to års fængsel for en fuldbyrdet voldtægt af en dreng og flere forsøg herpå, samt tvungen oralsex og gensidig onani.

Det blev et deja vu for en 48-årig mand fra Odense, da dommen blev afsagt onsdag eftermiddag i Østre Landsret.

Den 48-årige lærte børnene at kende, fordi han arbejdede sammen med den 29-åriges daværende stedfar. Den dømte har gennem hele forløbet nægtet sig skyldig, og hans forsvarer Vilhelm Dickmeiss talte onsdag i sin procedure for frifindelse.

Det gik først op for statsadvokaten, da den rykkede for en dato for ankesagen i september. Og da anken derfor ikke nåede frem til Østre Landsret i Odense inden fristens udløb kunne anklagemyndigheden ikke gå efter en skærpelse af straffen, men kun en stadfæstelse.

I sin procedure fortalte anklager Jesper Rubow fra Statsadvokaten i Viborg, at han gerne så straffen højere end de to år.

- De to forurettede har gjort et solidt og sikkert indtryk på retten og under hele forløbet i al væsentlighed forklaret enslydende om de begivenheder, der er fundet sted. Vi finder, at der er tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring og dømme ham, forklarede retsformanden i forbindelse med domsafsigelsen omkring klokken 14 efter en længere votering.

Den dømte havde forinden forklaret, at han slet ikke var i stand til at have sex, idet hans penisstreng var for kort. Ifølge den 48-årige var ofrene desuden blevet instrueret i anklagerne, som han efter eget udsagn kunne slippe delvist for, hvis han betalte 60.000 kroner til familiemedlemmer til ofrene.

Heller ikke den 48-åriges forklaring om hans fysiske problemer forneden gav Jesper Rubow det store for.

- Ingen af lægerne, der har vurderet det, har kunnet støtte den forklaring. Hvorfor er det overhovedet relevant, hvis han ikke har gjort det? Det kan man fundere over, pointerede anklageren.

Efter den 48-åriges egen læge havde afslået af vurdere, hvorvidt manden kunne have sex, blev både en professor i urologi og en overlæge spurgt til råds.

Ingen af dem vurderede, at mandens tilstand var til hindre for, at han kunne have samleje, selvom det formentlig ville betyde smerter eller ubehag for ham. Den dømte har selv flere gange taget billeder af sin penis og sendt dem til politiet for at bevise sin uskyld i sagen.

Landsretten besluttede trods protester fra forsvarer Vilhelm Dickmeiss at varetægtsfængsle den 48-årige indtil afsoning på anklagerens opfordring. Allerede da stod to betjente klar uden for retssalen til at følge den dømte til arresten.

Manden blev desuden dømt til at betale 75.000 kroner i erstatning til den 29-årige mand og idømt et forbud mod at opholde sig sammen med børn under 18 år uden politiets tilladelse eller at få besøg af børn under 18, medmindre de ledsages af en voksen.

Normalt bringer vi navnet på personer, der straffes med et års fængsel eller mere. Det gør vi dog ikke i dette tilfælde, da det ville kunne betyde, at ofrene kan identificeres.