En 68-årig kvinde har sat ild til sig selv i Borgerservice i Sorø onsdag eftermiddag.

Det oplyser vagtchef Stefan Jensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Det sker inde i selve informationen i Borgerservice, siger han.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 14.40, og kvinden er nu bragt til Rigshospitalet med brandsår. Hun er forbrændt på brystet og i ansigtet, og hendes tilstand er kritisk.

- Hun modtog behandling på stedet, og så blev hun sendt med ambulance til Rigshospitalet, siger Stefan Jensen.

Ifølge politiets oplysninger brugte kvinden en lighter til at sætte ild til sig selv. Det er uvist, om hun også havde brandbare væsker på sig.

Borgerservice er lukket efter episoden, og politiet taler nu med vidner. Årsagen til, at kvinden satte ild til sig selv, kender politiet ikke.

- Vi kender ikke årsagen. Vi er i fuld gang med at tale med vidner og personale for at danne os et overblik, siger Stefan Jensen.

Han fortæller, at mange er chokerede efter at have overværet episoden.

- Der er en del mennesker og personale, som har overværet det her. Dem bliver der taget hånd om, siger vagtchefen.