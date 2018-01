Fodbold: Næsby Boldklub har en stærk pige- og kvindeafdeling med hold fra u5 til senior 1. division, og nu opruster traditionsklubben med en udviklingskoordinator. Det bliver assistenttræner på klubbens 1. divisionshold Mikkel Bo Mikkelsen, der skal varetage opgaven om at trække en såkaldt "blå tråd" på tværs af holdene, og den nye post glæder Næsby-direktør Sebastian Brydegaard.

- Med Mikkel på holdet kan vi øge fokus på kvinde- og pigefodbolden i Næsby samt sætte turbo på vores erklærede mål om at være både en elite- og breddeklub på pigesiden. Derudover har vi en klar ambition om, at vi med en fast pige-koordinator i huset kan sikre en kontinuerlig vidensudveksling med den stærke talentudvikling vi har i drengeafdelingen.

Ud over den nye pigestrategi har Næsby Boldklub for nyligt præsenteret et samarbejde med Dalum IF på ungdomssiden, og det er med til at styrke hele udviklingen i pigeafdelingen, mener Mikkel Bo Mikkelsen.

- Jeg glæder mig til at komme i gang med at udvikle yderligere på kvinde- og pigeafdelingen. Potentialet er stort, og med det nye samarbejde med Dalum IF er jeg sikker på, at vi kan skabe et spændende og udviklende fodboldtilbud til alle piger, siger træneren i en pressemeddelelse.

Mikkel Bo Mikkelsen har tidligere været u14 og u18 pigetræner i Dalum og er til daglig tilknyttet Hjalleseskolens sport- og eliteklasser ud over jobbet i Næsby Boldklub.