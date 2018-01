DR's Sport 2017 i Herning på lørdag kan blive den helt store triumf for Viktor Axelsen, der er favorit til aftenens to fornemste priser.

Badminton: DR's Sport 2017 på lørdag i Jyske Bank Boxen i Herning kan meget vel gå hen og blive en kæmpe-triumf for den fynske verdensmester i herresingle, Viktor Axelsen.

Axelsen er således favorit til at snuppe arrangementets to fornemste priser - Årets Sportsnavn 2017, en pris som DIF og dagbladet Jyllands-Posten står bag - samt BT Guld, som dagbladet BT står bag.

Sport Fyn har tidligere kunnet fortælle, at Danske Spil har været helt nede og give odds 1,10 - 110 kroner i gevinst for en indsats på 100 kroner - for Axelsen som vinder af kapløbet om at bliver Årets Sportsnavn 2017. Og nu melder bettingfirmaet NordicBet ud, at Viktor Axelsen kun giver odds 1,35 - 135 kroner i gevinst for en indsats på 100 kroner - som vinder af BT Guld.

40 af Danmarks største sportsstjerner stemmer blandt 10 nominerede kandidater på de tre, de har fundet mest værdige til at modtage BT Guld for årets største sportspræstation. Det foregår ved, at hver udøver giver henholdsvis tre, to og et point. Den kandidat, der får det højeste antal point, snupper prisen.