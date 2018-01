I mange år har Agedrup Kirke og menighedsrådet været stolte af en nytårstradition, som både indbefatter selve den kirkelige handling og en efterfølgende mere folkelig fest med skål i champagne, en bid kransekage og afskydning af et nytårsbatteri på p-pladsen overfor kirken. Men i år blev den hyggelige tradition tilføjet hærværk mod gravsten på kirkegården.

- Vi ved ikke med sikkerhed, hvornår det er sket, men et godt gæt er nytårsnat. Det kan ikke være før, for til nytårsgudstjenesten klokken 16 var der vel omkring tres deltagere, og mange af dem var en tur rundt på kirkegården for at besøge deres afdøde kære. Der blev lagt blomster, pyntet med tulipaner og tændt små lys. Så hvis hærværket skulle være sket på et tidligere tidspunkt, ville det være blevet opdaget her, siger Bent Ole Walther, medlem af meninghedsrådet i Agedrup og kirkeværge.

Efter den gode tradition med nytårstraditionen opleves det som særlig smerteligt, at en eller flere bevidst er gået efter at ødelægge festen og fordrageligheden.

- Her op til og i forbindelse med julen er der masser af mennesker, som er hjemme og samlet i familierne. Kirken er et naturligt samlingssted, og rigtigt mange kommer forbi kirkegården for at mindes og ære deres døde. Så det er en rigtig ond handling at vælge gravsten, fortæller Bent Ole Walther.