Hans Thomsen, du har arrangeret koncerter med Kim Larsen & Kjukken, siden bandet blev dannet i 1995. Hvordan påvirker nyheden om Kim Larsens kræftsygdom dig?

- Det er en træls måde at indlede et nyt koncertår på. Jeg bliver først og fremmest berørt som privatperson, fordi jeg ved, hvor alvorlig kræft er. Jeg kender efterhånden Kim Larsen godt, da jeg har været med til at arrangere et hav af koncerter med ham og Kjukken, derfor er jeg oprigtig ked af det på hans og familiens vegne. Som koncertarrangør håber jeg naturligvis, at vi kommer til at se hr. Larsen i fuld vigør igen til sommer, hvor vi blandt andet har to udsolgte koncerter i Den Fynske Landsby og en stor koncert på Valdemars Slot. Jeg tolker det positivt, at Kim Larsen ikke har aflyst alle koncerter i 2018, men kun dem i foråret.

I har tidligere aflyst koncerter, hvor man ikke kunne gennemskue, hvad der lå bag. Hvad synes du om, at Kim Larsen melder så ærligt ud?

- Det er rart, at ingen er i tvivl om, hvad der ligger bag. Alle vidste, at der var et eller andet i vejen med Kim Larsen, da der blev meldt noget ud om, at han var blevet indlagt før jul på grund af forkert medicin. Nu har man valgt at være åben omkring, hvad det drejer sig om. Alle kender nogen, som har været ramt af kræft, og derfor kan man bedre sætte sig ind i situationen og have forståelse for den. Jeg kender flere, som har været ramt af prostatakræft, som heldigvis er raske i dag. Det er mit inderlige håb for Kim Larsen, at han kommer sig hurtigt.