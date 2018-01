Turisme

Også i de kommende år vil Skovgaard, Danmarks Naturfond og Langelands Museum samarbejde om at gøre den historiske gård til et attraktivt besøgssted for både lokale og turister.

Skovsgaard: Udviklingen af Skovsgaard som et af Langelands attraktive besøgssteder vil fortsætte i de kommende år. Det er konklusionen efter et møde mellem Skovsgaard, Danmarks Naturfond og Skovsgaard, som er de tre samarbejdspartnere bag visionen om at levendegøre formidlingen af Skovsgaards kulturhistorie, økologiske landbrug og rige natur.

- Vi ønsker, at samarbejdet mellem Danmarks Naturfond og museet skal styrkes, så vi kan arbejde sammen om udstillinger og aktiviteter på Skovsgaard ud fra parternes ønsker for stedet. Her har vi allerede nu en god fælles forståelse og platform for udviklingen af Skovsgaard som et af Langelands bedste besøgssteder, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, formand for Danmarks Naturfond, i en pressemeddelelse.