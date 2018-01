Som jeg skrev for et par uger siden, har jeg dybest set i lang tid glædet mig til januar. En jomfruelig måned i et jomfrueligt år.

Nu er den her. Og noget af det første, jeg altid ser frem til i det nye år, er hele atmosfæren nytårsdag, den 1. januar.

Følelsen af total fred og ro, når man vågner langt op på formiddagen. Måske med lidt ondt i hovedet efter nytårsaftens strabadser, men pyt med det.

Der er et eller andet over 1. januar. Al ræset med jul og nytår er overstået. Nu er der ikke mere, man skal. I hvert fald ikke lige nu. Man kan med god samvittighed gøre ingenting.

Måske bare brygge årets første kop kaffe. Måske gå en tur - det blæser aldrig ret meget 1. januar, har I lagt mærke til det? Slentre gennem afbrændt krudt og nedfaldsraketter og mindes det inferno, der gennemsyrede luftrummet over landet for få timer siden.

Måske kaste sig i sofaen og se nytårsskihop fra Garmisch-Partenkirchen og nytårskoncert fra Wien og statsministerens nytårstale. Alt sammen tegn på, at verden trods alt består, og at alt på en måde er ved det gamle.

Det kan der være megen tryghed i. Det er måske også i netop den sindsstemning, man skal sidde og fundere og tænke fremad. Hvad bringer det nye år? Hvad sker der i ens liv? Hvad sker der i verden? Hvad sker der i Faaborg? Hvem vinder VM i fodbold? Findes ugeavisen stadig? Har man stadig den samme kæreste/ægtefælle?

Det kan være et godt tidspunkt at kigge i krystalkuglen - og det er netop, hvad vi her på ugeavisens redaktion gerne vil have jer læsere med på. Nedenunder kommer 10 spørgsmål, som alle handler om, hvad der sker på lokalt plan i 2018. Spørgsmål, der alle kan besvares med ja eller nej.

Så det er egentlig meget simpelt. Vi laver en lille nytårsquiz, hvor I skal besvare de 10 spørgsmål og sende jeres svar på mail til redaktion@uaf.dk senest 15. januar. Skriv gerne "nytårsquiz" i emnefeltet.

Når året er omme, ser vi, hvem der har flest rigtige svar. Vinderen får champagne og kransekage til næste nytårsaften. Et hvert tvivlsspørgsmål afgøres suverænt af ugeavisens redaktion.

God fornøjelse - her kommer spørgsmålene:

1. Der har været meget snak om at flytte Faaborgs busterminal til arealet ved Lidls parkeringsplads. Vil busterminalen være flyttet derhen, når 2018 slutter?

2. Bliver der i 2018 taget beslutning om, at det nye store Øhavsmuseum skal ligge på slagterigrunden?

3. Håndboldklubben Faaborg ØH ligger i øjeblikket nummer fire i 2. division, pulje 2. Ender holdet i 2017-2018-sæsonen på en af de tre øverste pladser?

4. Vil vi i 2018 se nogen af de 25 nyvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune, der skifter parti eller bliver løsgængere?

5. Vil Forum Faaborg blive indviet senest i begyndelsen af marts 2018 som planlagt, eller bliver åbningen udsat yderligere?

6. Faaborg Sygehus, der ejes af statens ejendomsselskab, står tomt i øjeblikket. Vil bygningerne finde ny anvendelse i løbet af 2018?

7. Vil vi se Korinth Kro modtage sine første betalende overnattende gæster i løbet af 2018?

8. Faaborg har i øjeblikket fire bankfilialer - Sparekassen Fyn, Jyske Bank, Sydbank og Nordea. Vil byen stadig have fire filialer ved udgangen af 2018?

9. Vil det i løbet af 2018 lykkes Jette og Jan Kobber at genåbne Mosegården ved Nab med bed and breakfast, restaurant og selskabslokaler?

10. Jim Lyngvilds populære julemarked satte rekord med cirka 15.500 gæster, da han i december 2017 udvidede det til to weekender. Kan han gøre det igen? Vil hans julemarked i 2018 samle endnu flere gæster?

Find selv på flere spørgsmål og følg med i 2018 - som de ville have sagt i The Julekalender.

Men allerførst: Send os dit bud på de 10 spørgsmål senest 15. januar.

Godt nytår!