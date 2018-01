Sag

Sundhed: Det vil gå ud over rekrutteringen og fødekæden af vagtlæger i regionen, at læger uden egen praksis skal betale 4.000 kroner for at fungere som vagtlæger.

Det mener praktiserende læge Christian Rosendal, der gennem mange år kørte lægevagt, indtil han for fire år siden blev medlem af Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark (PLO). - Mange yngre læger under uddannelser tager nogle få vagter, og det er en kæmpe hjælp for os andre, så vi kan koncentrere os om vores klinikker. Det vil være forfærdeligt, hvis det her afholder dem fra at køre. Jeg synes, man her rammer helt skævt. Hvis vi skal køre om natten og aftenen, så vil vi være mindre til stede i praksis, siger Christian Rosendal, der er en del af kompagniskabet Lægerne Petersbjerggaard i Kolding.

Han mener, at det bør være muligt at differentiere gebyret, så man friholder de yngre læger, som ikke tager mange vagter. - Man bør skåne uddannelseslægerne, som er fødekæden, siger Christian Rosendal.