Lokaldebat: Trist at det er nået dertil

Sygeplejeballade.

Nu er der igen udkommet en konsulentrapport i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det drejer sig om hjemmesygeplejerskernes anstrengte forhold til lederne. Sygeplejersker er et folkefærd, der stiller spørgsmål til tingenes tilstand, og de vender heller ikke det døve øre til. De vægter fagligheden højt og giver den gode empatiske sygepleje. Da Faaborg-Midtfyn Kommune blev til, opstod problemerne. Ting som tilrettelæggelse af sygeplejerskes mødesteder, koordinering af den enkeltes arbejdstid med besøg hos borgerne skreg til himlen på planlægning. Lange køreafstande mellem besøgene er ikke hensigtsmæssigt - spildtid på landevejene.

Lederen af hjemmesygeplejerskerne må være en person, der kan forstå og modtage konstruktiv kritik til gavn for udvikling af sygeplejen og hermed optimal pleje til borgerne. Det er et hårdt job at være hjemmesygeplejerske, men det giver glæde og mange forskellige menneskelige relationer. Ofte en uriaspost, hvor man skal tage stilling til akutte ting her og nu. Derfor er hjemmesygeplejerskerne selvstændige personer, der har fingrene i bolledejen.

Et er teori - noget andet er praksis.

Der er lagt op til en mindre revolution i hjemmesygeplejerskernes praksis. Det fremgår af rapporten, at borgerne som udgangspunkt skal møde op i sygeplejeklinikkerne - et urealistisk mål. Tænk på de døende borgere i eget hjem. Hvem skal visitere? Når dobbelt så mange borgere skal i klinikkerne, kan det blive dyrt for den enkelte. En returbillet med flextrafik koster 50 kroner for én zone, og næsten det dobbelte for to zoner.

Kan beløbet refunderes kommunalt? Mellem linjerne forstås, at sygeplejerskerne ikke er til at samarbejde med - trist at det er nået dertil.