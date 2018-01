Det store tag-selv-bord

Konkurser: Københavns Byret straffer forretningsmanden Bryan Göddert, som har flere end 600 konkurser bag sig, med betinget fængsel i otte måneder.

Manden var tiltalt for en stribe systematiske overtrædelser af bogføringsloven i forbindelse med sit virke som konkurskonge.

Avisen Danmark har i artikelserien Det store tag-selv-bord afdækket, hvordan smarte bagmænd og tilfældige stråmænd hvert år slipper afsted med at snyde statskassen for millioner af kroner, og at der på toppen af en systematisk udnyttelse af konkurssystemet sidder en mand, der på syv år har stået bag flere end 600 konkurser og tvangsopløsninger af firmaer, hvor især Skat har stået tilbage og ikke haft mulighed for at inddrive gælden og oven i købet også bliver nødt til at betale omkostningerne i sagerne.

Manden bag de mange konkurser er den nu dømte Bryan Göddert, der driver forretning på at lukke virksomheder.

I forbindelse med den nu afsluttede straffesag har anklagemyndigheden forsøgt at påvise, at der er der tale om en mand, der ikke "bare" har forbrudt sig mod loven i et par tilfælde, men at han systematisk overtræder loven som en del af sin forretningsmodel. Ud over fængselsstraffen frakendes Göddert retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser i to år.