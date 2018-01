Skifteretten har onsdag erklæret selskabet bag Arne B konkurs. Hvad der kommer til at ske med spillestedet, er endnu uvist. Foreløbig er det lukket.

Svendborg: Skifteretten i Svendborg har onsdag formiddag erklæret anpartselskabet bag spillestedet Arne B i Vestergade konkurs. Det er sket på begæring af Skat, der gennem et stykke tid ikke har kunnet inddrage et tilgodehavende.

Mads Wellejus, der sammen med Peter Hartvig har drevet spillestedet gennem deres selskab Hartvig & Wellejus ApS de seneste tre år, ved endnu ikke, om Arne B på en eller anden måde åbner igen.

Arne B Arne B har en lang historie som værtshus og spillested på adressen Vestergade 10 i Svendborg.I tidligere tider var det mest kendt som Barbella.



Gennem mange år blev det drevet af Grethe og Claus Holmkvist, der stadig ejer bygningen.



I 2014 blev Arne B overtaget af musikervennerne Mads Wellejus og Peter Hartvig.



De to har dels underholdt på scenen selv og dels lagt lokaler til diverse musikforeninger som jazzforeningen Giant Steps, folkemusikforeningen Folk for Folk og sammenslutningen af entusiaster, der står bag Irsk Jam.



Cirka 200 koncerter og arrangementer årligt.



Derudover er der en spillehal på stedet.

- Det er i hvert fald lukket i dag. Nu vil vi sætte os ned og prøve at få en ide om, hvad der kommer til at ske. Vi kender heller ikke vores egen rolle endnu, siger han umiddelbart efter konkursen.

Ejeren af adressen i Vestergade, Claus Holmkvist, oplyser, at der nu forestår en værdiansættelse, og at heller ikke han kan vide, hvad der kommer til at ske endnu.

Om stedet kan åbne igen og for eksempel lægge lokaler til Giant Steps vinterjazz i slutningen af måneden er derfor stadig usikkert.

- Vi har intet hørt. Men som tidligere sagt, så har vi sørget for back up, hvis det viser sig, at vi ikke kan være på Arne B, siger foreningens formand Peter Bom Mikkelsen.