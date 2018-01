FODBOLD: Det bliver ungarske Videoton FC, der bliver OB's første modstander på træningsturen til Pinatar ved Murcia i Spanien. Kampen spilles den 29. januar kl. 15.30, mens OB den 3. februar spiller mod svenske IFK Gøteborg lørdag den 3. februar. Videoton lå indtil to runder af efteråret nummer et i den ungarske liga, men indkasserede så sæsonens andet og tredje nederlag og ligger i vinterferien nummer to, tre point efter Ferencvaros efter 19 spillerunder. Kun de to klubber er reelt i kamp om mesterskabet. OB's første træningskamp er i Nykøbing Falster den 19. januar. (leif)