Den tidligere landsholdstræner i kvindefodbold, Nils Nielsen, har fået job som assistenttræner for det kinesiske U19-landshold. Hans adoptivfar, Erik Kromann, fortæller, at Nils Nielsen skal til Kina for at spise forårsruller og træne kvindefodbold, og at han i øvrigt har tænkt sig at rejse hjem til Marstal med "den rigtige færge", idet han har købt en aktie i Ærøexpressen.