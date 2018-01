De to Munkeboklubber, der midt i december fik stjålet fyrværkeri til en salgsværdi af 340.000 kroner, kan ånde lettet op.

For selvom kassen endnu ikke er gjort endeligt op, er det lykkedes Munkebo Boldklub Forældreforening og Lindø Rugby Sport Club at genere et overskud på omkring 50.000 kroner.

Det fortæller en lettet John Jacobsen fra Forældreforeningen, der trods det store tyveri nu kan glædes over, at der alligevel lander en god sjat penge hos ungdomsspillerne i de to foreninger.

- Vi er ufattelig glade for den opbakning, vi har fået af kunderne. Vi er fulde af mod. Og vi er blevet noget klogere. Nu ved vi, hvordan det skal gøres i forhold til sikkerhed, og hvordan vi kommer i gang, siger han.

Det var om morgenen den 16. december, at de to foreninger fik den ubehagelige overraskelse. To containere fyldt med fyrværkeri, der stod på Garbæksvej i Munkebo, var blevet tømt, og frygten for, om salget overhovedet kunne nå at komme op at stå igen, var stor.

- Vi vidste ikke, om vi kunne nå at få nyt fyrværkeri. Vi vidste heller ikke, om vi kunne få en forsikring, og vi turde ikke andet end at have en forsikring. For hvis vi ikke havde haft forsikringen i første omgang, var det ensbetydende med, at der var to foreninger, der var gået bankerot, fortæller John Jacobsen.

En lokal virksomhed betalte selvrisikoen på 10.000 kroner, og klubberne nåede at få nyt fyrværkeri hjem. Selvom det første forsikringsselskab meldte hus forbi efter det store tyveri, lykkedes det også at få forsikret det nye fyrværkeri.