Revninge: Menighedsrådet ved Rynkeby/Revninge Kirker har besluttet at anskaffe et nyt orgel til Revninge Kirke. I årevis har det gamle ikke haft kapacitet til at udfylde hele kirkerummet, men nu har den kirkemusikalske fremtid gjort sit indtog. Et helt nyt Content-digital-orgel uden orgelpiber er flyttet ind. Et stort instrument med tre tangentrækker og 32 lyd-muligheder og altså et væld af kombinationsmuligheder for organisten. Det nye orgel har kostet cirka 83.000 kroner. (hynke)