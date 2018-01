En kvinde havde haft sin bil til reparation hos et autoværksted i Nyborg. Men da hun skulle hente den, var den væk. En tyv udnyttede, at nøglen sad i tændingslåsen, oplyser politiet.

Nyborg: Tirsdag ved fem-tiden regnede en dame med, at hun skulle have sin nyreparerede bil med sig hjem fra et autoværksted i Nyborg. Men da hun klokken 17.15 ville sætte sig ind og køre hjem, var bilen forsvundet.

- Der er nogen, der har set sit snit til at hoppe ind og køre, og så var det farvel, siger politiassistent Steen Foged, Fyns Politi.

Når det kunne lade sig gøre, hænger det sammen med, at nøglerne sad i bilens tændingslås mellem klokken 17 og 17.15, mens bil holdt foran autoværkstedet. Det oplyser Fyns Politi.

- Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men jeg tænker, at værkstedet har aftalt med kvinden, at hun skulle hente sin bil på et tidspunkt, og så har de stillet den udenfor med nøglerne siddende i, siger Steen Foged.