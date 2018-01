Der er ingen grund til at lade sig undersøge for prostatakræft, understreger en af landets førende eksperter på området, efter det er kommet frem, at sangeren Kim Larsen lider af kræftformen.

- Skulle jeg uden at kende noget til Kim Larsen give et bud på, om han har prostatakræft, ville jeg sige, at det er der mere end 50 procents risiko for - bare på grund af alderen. Så hyppigt er det, siger Michael Borre.

Prostatakræft er en ondartet knude i prostata (blærehalskirtlen), der sidder lige under urinblæren hos mænd.Det er ikke al prostatakræft, det er nødvendigt at behandle.Prostatakræft er hyppig hos ældre mænd, og sygdommen udvikler sig ofte langsomt.Man skal gå til læge, hvis man oplever:Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Han fortæller, at da politikeren Svend Auken døde, var der mange mænd, der opsøgte sundhedsvæsnet og ville undersøges for, om de havde prostatakræft. Men det er ifølge Michael Borre helt ude af proportioner.

- Hvis man er i pensionsalderen, er der stor risiko for, at man går med det. Bliver man undersøgt, kan man finde prostatakræftceller. Men det er kun en brøkdel, der bliver syge af det, siger Michael Borre og fortsætter:

- Vi plejer at sige, at man skal undersøge omkring 1200 for at finde de 50, der skal have behandling for at redde ét liv inden for 10 år. Så vi anbefaler, at man ikke lader sig undersøge, medmindre man har symptomer på prostatakræft, og dem er der meget få af. Og næsten ingen, hvis man har lokal sygdom.

- Der, hvor vi siger, at det kan være en idé at lade sig undersøge, er, hvis hvis der er en i familien - en far, farbror eller brødre - der har alvorlig prostatakræft.