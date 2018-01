- Vi havde på forhånd fået at vide, at det ville tage en times tid, før der kunne komme en helikopter og hente os, hvis vi kom til skade - og at der var fire timers kørsel til det nærmeste hospital, så vi var da bevidste om, hvor farligt det kunne blive, fortæller Nick Kristoffersen.

Her var han med sin bror, da de deltog i programmet Arctic Waters, hvor de skulle være med til at genopbygge den lille fiskerby og deltage i fiskeriet.

Både Nick og Patrick Kristoffersen var i gang med at uddanne sig til erhvervsfiskere, da Patrick så opslaget om, at Discovery søgte deltagere til programmet. Efter en lille snak blev de to brødre enige om at søge om at blive deltagere, og efter seks måneders korrespondance fik de e-mailen med flybilletter, der på to dage skulle føre dem fra Fredericia til den lille by ved polarcirklen.

- Vi blev begge to smidt ud fra skolen og fyret fra vores praktikpladser, da vi sagde ja til programmet - vi fik at vide, at hvis vi hellere ville være tv-stjerner end uddannede fiskere, var det konsekvensen, fortæller Patrick Kristoffersen.

Det stoppede dog ikke de to, som blev enige om, at den lærdom, som man ville kunne få af at deltage i erhvervsfiskeriet på Barentshavet, ville være vigtig i forhold til deres fremtid som erhvervsfiskere.

- I virkeligheden behøver man ikke en uddannelse for at blive erhvervsfisker, man skal bare have et søsikkerhedsbevis. Og eftersom vi ikke kunne fortsætte vores uddannelse, medmindre vi var på danske både, valgte vi at tage konsekvensen, fortæller Nick Kristoffersen.