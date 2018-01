Den danske tennisspiller skulle bruge under en time på at slå Petra Martic 6-2, 6-2 i sæsonens anden kamp.

Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki fortsatte natten til onsdag en lovende start på den nye sæson.

I anden runde af WTA-turneringen i Auckland skulle hun således bruge mindre en time på at slå kroaten Petra Martic 6-2, 6-2.

Wozniacki kom flyvende fra start i kampen og vandt de tre første partier og afgav kun meget få point til den undertippede kroat.

Martic fik reduceret, men kunne ikke stille noget op over for den førsteseedede dansker, der sikrede sig første sæt på lidt under en halv time.

Koncentrationen svigtede tilsyneladende for danskeren i begyndelsen af andet sæt, hvor Petra Martic brød Wozniackis første serveparti og bragte sig foran 2-0.

Det skulle dog vise sig at være et kortvarigt udfald for danskeren, der vandt de næste seks partier og dermed sikrede sig sejren.