Canadieren Joshua Boyle er anholdt og anklaget for blandt seksuelt overgreb siden sin hjemkomst.

I fem år sad canadieren Joshua Boyle som gidsel i Afghanistan hos en gruppe med forbindelser til Taliban, indtil han i oktober blev befriet og vendte hjem.

Tirsdag aften skriver det canadiske medie CBC, at han er blevet anholdt og anklaget for 15 kriminelle forhold - herunder seksuelt overgreb, trusler og ufrivillig indespærring.

Mediet skriver, at det har sine oplysninger fra retsdokumenter fra en domstol i Ottawa. Heri står der, at Joshua Boyle var til retsmøde nytårsdag, og at han fortsat tilbageholdes.

Det står ikke klart, hvem Boyle er anklaget for at have begået forbrydelserne imod.

Joshua Boyles forsvarsadvokat skriver i en mail til CBC, at det er begrænset, hvad han kan sige om sagen.

- Hr. Boyle formodes at være uskyldig. Han har aldrig været i problemet før. Ingen beviser er blevet fremlagt endnu, hvilket er typiske så tidligt i en retssag, skriver han i sin mail til CBC.

Ifølge CBC viser retsdokumenterne, at alle forholdene skal være foregået mellem 14. oktober og 30. december sidste år.

Joshua Boyle og hans hustru, amerikaneren Caitlan Coleman, blev befriet i oktober efter fem i fangenskab. De blev bortført under en rejse i Afghanistan.

Ved tilfangetagelsen blev parrets nyfødte datter dræbt, oplyste han ved sin befrielse. Parret har siden fået tre børn i fangenskab.

Boyle beskrev sig selv som "pilgrim" uden at uddybe, hvad han mener med ordet.

Mens parret var fanget, blev de udsat for vold, og hans hustru blev voldtaget, har Boyle oplyst.