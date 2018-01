Sundhed

De første vagtlæger i Region Syddanmark kvittede allerede jobbet inden jul. Men den seneste uges tid har mange andre på grund af et nyt gebyr fulgt trop.

Jeg forestiller mig ikke, at vi står værre end vores kollegaer rundt i landet. Frank Ingemann Jensen, chef for Praksisafdelingen

Tirsdag ved middagstid har det rundet 65, fortæller Frank Ingemann Jensen, der er chef for Praksisafdelingen i Region Syddanmark. Inden opsigelserne begyndte at tikke ind, havde man rundt regnet 275 vagtlæger i regionen.

De vil ikke betale et gebyr, som de pålægges, fordi de fra årsskiftet skal registreres som et selvstændigt behandlingssted. Det vedtog Folketinget i 2016.

Vejle: Én for én siger de syddanske vagtlæger stop.

- Det er temmelig mange, ja. Det er en unik situation, vi står i. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger han om de mange opsigelser.

Fra årsskiftet blev alle landets vagtlæger pålagt et årligt gebyr på 4000 kroner. Almindelige praktiserende læger betaler i forvejen gebyret, så for dem er det ikke nyt. Men det er det til gengæld for læger ansat på sygehusene.

Det nye gebyr er indført for at finansiere det risikobaserede tilsyn, som skal være med til at sikre patientsikkerheden.

I Praksisafdelingen er man bevidst om, at der er tale om en landsdækkende problemstilling. Alligevel vil chefen tage kontakt til de fire andre regioner for at høre, om de i tilsvarende grad oplever en flugt af vagtlæger.

- Jeg forestiller mig ikke, at vi står værre end vores kollegaer rundt i landet. Men det er klart, at jeg bliver nødt til at tjekke op på det, forklarer Frank Ingemann Jensen.