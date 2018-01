Vollsmose: Studsningen må vente et øjeblik, for Qasim Ahmed må lige lægge barbermaskine for at finde statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale på Youtube. I Q's Barber Shop i Vollsmose Torv sidder Yacob Awad og Rami Ayman i hver sin frisørstol og bliver klippet, mens statsministerens toner frem på salonens to skærme. Lars Løkke Rasmussen besøgte faktisk salonen for et lille års tid siden. Det var der måske ikke mange, der lagde mærke til, for besøget blev overskygget af, at statsministeren uden at vide det trykkede hånd med Black Armys bandeleder. Dét blev til gengæld bemærket.