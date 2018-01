Hans Stavnsager mødte op i sweatshirt til flæskesvær i velkomstgave. Nu skal han i gang med at åbne og decentralisere den kommune, han er valgt til at stå i spidsen for. Og så skal han finde sig et rum, hvor han kan få lov at være sig selv.

Faaborg-Midtfyn: Skiltet uden for døren er skiftet ud, så der nu står "Hans Stavnsager, Borgmester", og inde på skrivbordet ligger en velkomsthilsen fra "Landbrug og fødevarer"; en pose flæskesvær, uåbnet. Der ligger også et sæt læsebriller, udslået, og et eksemplar af kammeraten Jacob Torfings nye bog "New Publice Governance på dansk", sammenklappet. Der er ikke nogen internetforbindelse til arbejdscomputeren og netværket driller også på iPaden. Der er lidt irriterende for Faaborg-Midtfyns nye borgmester, der har brugt de første timer på at forberede et møde om infrastruktur i det fynske borgmesterforum og på at skrive på den tale, han skal holde, når han og kommunaldirektør Helene Bækmark onsdag og torsdag tager rundt og ønsker godt nytår på udvalgte kommunale arbejdspladser. Hans Stavnsager Rasmussen 54 år, opvokset i Diernæs, student fra Midtfyns Gymnasium 1982,Har arbejdet som skovarbejdet og landbrugsmedhjælper. Været rejsesekretær og informationssekretær i DSU, informationskonsulent i DSU Leg & Virke, generalsekretær for DUF, senest seniorkonsulent ved Center for Frivilligt Socialt arbejde.



Har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2014 og har haft et væld af tillids- og bestyrelsesposter. Sidder blandt andet i bestyrelsen for idrættens analyseinstitut, har tidligere været med i tænketanken CEVEA, medlem af Rådet for Menneskerettigheder, formand for Socialdemokraternes Integrationsudvalg, folketingskandidat for S i Faaborg-Ærø, honorær konsul for Albanien, bestyrelsesmedlem i Dansk Tipstjeneste m.m.



Har skrevet eller redigeret en lang stribe bøger, blandt andet Den ny forbindelse om Poul Nyrup Rasmussen, Mediernes magt - en håndbog om kommunikation og Håndbog i Foreningsarbejde.



Bor i Faaborg, er single og Tolkien-nørd. Hans Stavnsager er mødt op til første arbejdsdag i snørrestøvler, karrygule lærredsbukser og mørkegrå sweatshirt.

Klædt på af kvindelige kolleger

- Og hvis du skal tage billeder af mig, får jeg nok ballade med Anstina (Krogh, red.) og Tanja (Kromann Clausen, red.), når de ser avisen. Det første, de gjorde, da valgkampen startede, var at hive mig med i en tøjforretning, og pege på det, jeg skulle købe. Og det var ikke den her, erkender den 54-årige socialdemokrat med et skævt grin og nikker ned mod sweatshirten. “ Den nye borgmester har ikke noget principielt med skjorte og slips - som han for eksempel havde på ved byrådets konstituerende møde - men hans personlige stil er casual. Skal den lægges om, som Stavnsagers to nye og yngre kvindelige kolleger i kommunalbestyrelsen altså mere end antyder, den bør, så bliver det, som så meget andet med Hans Stavnsager, en proces. Det meste af hans liv, lige siden studentertiden på Midtfyns Gymnasium har kredset om organisationsarbejde i "den socialdemokratiske familie". Blandt andet har han været rejsesekretær i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, informationskonsulent i DUI Leg & Virke og generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællessråd. Og så han har skrevet på stakkevis af rapporter, betænkninger og bøger, blandt andet som ghostwriter på forhenværende statsminister Poul Nyrup Rasmussens erindringer.

Skolet af Socialdemokratiske organisationer

Spørger man til egentlig uddannelse, risikerer man svar som: - Du lyder lidt ligesom min mor. Hun er også skuffet over, jeg ikke har fået taget en uddannelse. Jeg er nok af den sidste generation, der kunne uddanne sig gennem organisationsarbejde uden at tage formel eksamen. I mit sidste job for Socialministeriet (som seniorkonsulent ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde, red.) havde de enormt svært ved at acceptere, at jeg skulle ansættes på en AC-kontrakt, netop fordi jeg ikke havde en formel uddannelse. De fraværende akademiske segl på Stavnsagers CV har ikke gjort noget stort indtryk på sydfynboens netværk og arbejdsgivere, og vælgerne er tilsyneladende også mere optaget af hans politiske meritter og visioner. Den 21. november blev han valgets topscorer med 2.210 personlige stemmer. - Det var et godt valg. Socialdemokraterne gik et mandat frem og blev igen det største parti. Det er der ikke statsgaranti for i Faaborg-Midtfyn Kommune. Jeg tror, det skyldes, at vælgerne har set os føre en seriøs politik og tage ansvar for kommunens udvikling, selv mens vi har været i opposition. Det spiller også ind, at vi er i fremgang på landsplan, mens det går tilbage for Venstre. Og så er der ingen tvivl om, at uroen i kommunens ledelse har ramt Venstre hårdere, end den ramte os, selv om vi har taget ansvar. Det er nu engang sådan, at det er borgmesteren og borgmesterens parti, der er i skudlinjen, lyder Stavnsagers analyse.

Kommunen har ikke alle svar

Vælgerne har blandt andet kvitteret for, at Socialdemokraterne har lovet dem en kommune, der er mere målrettet, mere decentral og mere åben. Selv takkede Hans Stavnsager for få dage siden for valget i et læserbrev, hvor han præsenterede sig selv som en "uperfekt borgmester". - Det er jo ikke fordi, jeg har lavt selvværd, men fordi jeg synes, det er vigtigt at få sagt, at vi ikke som kommune skal komme med svar på alle spørgsmål. Jeg er meget optaget af, at vi få skabt en brugbar velfærd for borgerne. Det er ikke detdet samme, der giver livskvalitet for alle borgere. Udgangspunktet er, vi er forskellige. Når vi for eksempel laver tidsbanker i ældreplejen, er det jo fordi, at det godt kan være, at det giver fru Jensen livskvalitet at få hjælp til at bage småkager, mens hr. Hansen måske har mere ud af at komme på fisketur. Sådan nogle aftaler skal vi kunne målrette decentralt og i samarbejde med borgerne, altså i en kommune, der er åben overfor ønsker og forslag fra borgerne.

Mester i dårlige jokes