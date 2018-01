Nils Bernstein, der torsdag den 4. januar fylder 75 år, afsluttede en lang karriere som embedsmand på topplan og direktør for Nationalbanken i 2013.

Og der findes givet nogle, der vil mene, at man skal kede sig bravt som pensionist for at finde på at sige ja til formandsposten i en kommission, der skal beskæftige sig med ytringsfrihed.

Sådan ser Nils Bernstein ikke på det. Han ser frem til arbejdet.

Bernstein finder det "spændende og relevant" at bruge et år på at sidde for bordenden i kommissionen, hvis overvejelser skal danne baggrund for en politisk debat om den ofte omstridte frihed til at ytre sig - eller lade være.

Nils Bernstein blev direktør for Nationalbanken i 2005 og sad på posten, til han rundede de 70.

Dermed kom han til at være nationalbankdirektør i den værste finansielle krise i nyere tid, der satte ind i 2008.

Direktøren fik fra flere sider kritik for ikke at advare om krisen i tide, men selv mente han, at han havde opfordret politikerne til at stramme finanspolitikken. Men de lyttede ikke.

Bernstein er uddannet elektromekaniker, inden han blev cand.polit. og indledte den ministerielle karriere i Finansministeriet i 1975.

Den første titel som departementschef kom i 1984, og det fik følgende ord med på vejen fra daværende statsminister Poul Schlüter: Vi har i dag udnævnt elektromekaniker Nils Bernstein til departementschef.

Siden rykkede han videre til samme funktion i først Landbrugsministeriet og siden Statsministeriet under først Poul Nyrum og derefter Anders Fogh Rasmussen.

Og selv om der har været stille omkring Bernstein siden 2013, har han ikke kedet sig, bedyrer han.

Der er familien, hvor det fjerde barnebarn er på vej. Og så er der en gammel båd, som den håndværkeruddannede kan pusle med.

Og så er han kommet i bestyrelsen for Maj Bank og andre selskaber i Maj Invest-koncernen. Her har den tidligere statsbankmand fået et indblik i, hvordan det er at drive privat bank i Danmark. (Ritzau)