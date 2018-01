Da det var alvor, viste Juan Carlos, der fredag den 5. januar fylder 80 år, sig at være en konge for folket.

Det var tilbage i 1981, seks år efter diktatoren Francisco Francos død.

Efter hans død blev Spanien et forfatningsmæssigt monarki, men ikke alle brød sig om det. Så i 1981 forsøgte officerer i militæret sig med et kup, der mislykkedes.

I en tv-tale opfordrede kong Carlos spanierne til at støtte regeringen og ikke kupmagerne.

Det gav ham stor respekt i befolkningen, og det er en optræden, der huskes den dag i dag, selv om der siden er løbet meget vand i åen - og ikke alt vand har været lige rent.

I 2014 meddelte han, at helbredet knirker. Han ville abdicere.

Nu er hans søn, Felipe, Spaniens konge.

I pressen var der spekulationer om, at det var hans dalende popularitet og ikke et skrantende helbred, der lå bag tronskiftet.

Der var sagen, hvor hans datter prinsesse Cristina var viklet ind i korruption. Hun blev senere frikendt, men hendes mand blev dømt fængselsstraf.

Der har været kritik af hans pengeforbrug. Da finanskrisen kom for 10 år siden, blev Spanien ramt hårdt.

Kongefamilien gik ned i apanage, men der var stadig penge til royale fornøjelser, som ikke er alle forundt.

I april 2012 rejste kong Juan Carlos til Botswana for at skyde elefanter. Der skete et uheld, så han måtte flyves hjem i utide for at blive opereret i hoften.

Ikke alle spaniere kunne se det rimelige i, at de betalte for en kongelig safari med elefantjagt og det hele, når arbejdsløsheden var 25 procent eller mere.

Juan Carlos blev født i Rom 5. januar 1938. Her opholdt den spanske kongefamilie sig, da Spanien i 1931 var blevet erklæret republik.

I 1948 gav diktator Franco tilladelse til, at Juan Carlos kunne flytte til Spanien for at gå i skole. Han kom senere i militæret og læste også jura, politik og økonomi. Den unge kongelige kom tættere og tættere på Franco og blev kørt i stilling som arvtager.

I 1975 døde Franco. Juan Carlos blev indsat som konge og støttede reformer, som førte til et demokratisk valg.

Kong Carlos er gift med dronning Sofia. Parret har tre børn, nemlig Felipe, der nu er konge, og prinsesserne Elena og Cristina. (Ritzau)