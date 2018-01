I fodbold kommer man længst, når man får en præcis indersideaflevering, man kan tage den med frem, man kan aflevere den videre, eller man kan blive stående. Får man en skæv aflevering ryger bolden ud, og der er spilstop, indtil man selv får hentet bolden.

På samme måde fungerer Danmark, borgerne skal have en præcis aflevering. Men unge der er psykisk sårbare får ikke en god aflevering, de får en skæv 'tåfræser', som de selv skal hente langt væk fra fodboldbanen, mens alle deres kammerater spiller videre.

Ingen skal være tjent med at være overladt til sig selv i ensom kamp om at komme ind på banen. Lige nu bliver psykisk sårbare unge holdt udenfor som de evige bænkevarmere, og deres tid kan være ovre, inden de overhovedet bliver skiftet ind.

Løsningen er simpel og ligetil: et tilbud om gratis psykologhjælp til unge. Det er en billig investering, og en kommune som Odense investerer f.eks. årligt 1.5 mio. kr. i et behandlingstilbud til unge, som er selvfinansierende. Det er en økonomisk gevinst at investere i menneskers velvære tidligt i livet. Det kan være forskellen, der gør, at man får sin uddannelse i stedet for at droppe ud. Det kan være forskellen, der gør, at man har overskud til at gå på arbejde. Det kan være den afgørende forskel, der gør, at man kommer ind på banen igen.

Lad os sammen her i Assens Kommune investere i de potentielle stjernespillere, som har brug for, at vi ser dem som en ressource for holdet, frem for en byrde som trækker fællesskabet ned.