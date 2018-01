Taksterne for at køre over Storebæltsbroen blev sat ned med 15 procent den 1. januar for dem, der bruger BroBizz. Udsigten til rabat betød en firdobling af BroBizz-bestillinger i december.

Det er blevet billigere at køre over Storebæltsbroen for dem, der har en BroBizz. Det er der mange danskere, der har fundet ud af, og det har betydet en gevaldig stigning i antallet af bestilte BroBizz i december. Næsten 6000 personer har i december - særligt lige op til den 1. januar - bestilt en BroBizz, og det er fire gange så mange som året før, hvor der samme måned var omkring 1500 bestillinger. Det siger Martin Morsing Larsen, der er vicedirektør i Sund & Bælt. - December er ikke normalt en måned, hvor folk går ind og bestiller, men vi ser et stigende bestillingsantal i forhold til, hvad vi normalt ser på denne tid af året. Det gør vi blandt andet, fordi vi informerer kraftigt for øjeblikket, så alle der bruger kort eller kører i manuel bane, får en folder med på vejen og bliver informeret om, at de kan få en lavere pris, tilføjer han.

Fokus på kapacitet