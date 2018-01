For tredje gang på lige så mange år har Aalborg-virksomheden Bladt Industries opsagt hovedparten af sine medarbejdere i Lindø Port of Odense, efter at ordrebogen er løbet tør.

Denne gang har det kostet 80 ansatte på Lindø jobbet i virksomheden. Senere i år forsvinder vindgiganten Siemens også fra industriparken, som samtidigt arbejder med en større udvidelse.Hos Lindø Port of Odense er adm. direktør Carsten Aa helt bevidst om situationen, og han er i fuld gang med at finde nye lejere til at erstatte de store kunder og fylde de nye kvadratmeter.

- Det er klart, at det er noget, som påvirker både os og mange underleverandører herude, når en projektorienteret virksomhed som Bladt Industries ikke har en ny ordre. Når vi så samtidigt også skal sige farvel til Siemens og har en udvidelse på vej, er det noget, vi må se på, siger han.