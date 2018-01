- I Langeland Kommune har Boligselskabet Langeland i 2015 og 2016 renoveret afdelingen på Sommerlyst i Rudkøbing, så den nu består af 30 moderne boliger på 92 kvadratmeter. I 2018 påbegynder Boligselskabet Langeland byggeriet af 33 almene familieboliger med fælleshus som seniorbofællesskab på den tidligere Daloon-grund på Bellevue i Rudkøbing. Boligerne bliver i størrelser på 96 kvadratmeter til 108 kvadratmeter med et fælleshus på 180 kvadratmeter. Der etableres en parkeringsplads per bolig samt parkering til fælleshuset, siger hun.

DREAM forventer, at Langeland Kommune vil opleve en befolkningsnedgang på 10-15 procent fra 2013 til 2040. Men med en høj gennemsnitsalder og med et stigende antal singler/enlige forventes boligefterspørgslen på etageejendomme og rækkehuse at stige. Derfor skal der tænkes langsigtet, når opførelsen af boliger planlægges. Den forventede stigning i efterspørgslen på de specifikke boligtyper er dog væsentligt mindre end i mange andre yderkommuner i Danmark.

DREAM DREAM står for Danish Rational Economic Agents Model - og er en uafhængig institution, der har til formål at foretage langsigtede strukturanalyser af den danske økonomi, herunder særligt samspillet mellem den offentlige sektor og den resterende økonomi.Det såkaldte DREAM-modelsystem består af en befolknings-fremskrivning. en uddannelses-fremskrivning, et befolknings-regnskab og den makroøkonomiske model DREAM. Kilde: DREAMs hjemmeside

Familiestrukturens forandring ændrer boligefterspørgslen i retning mod flere etageejendomme og rækkehuse. For Langeland Kommunes vedkommende forventes en svagt faldende samlet boligefterspørgsel i årene frem til 2040, mens efterspørgslen efter specifikt etageboliger og rækkehuse forventes at stige i perioden.

Langeland: Det er svært at spå om fremtiden, men ifølge forskningsenheden DREAM forventes det, at andelen af singler stiger frem mod år 2040. Det gælder både i Langeland Kommune og i hele landet, da familiestrukturen er under forvandling i samfundet.

Mens de største danske byer oplever en voksende befolkning, så står en del mindre provinsbyer og landkommuner i stampe rent befolkningsmæssigt.

Den befolkningsmæssige forskel mellem by og land består ikke kun i, at indbyggertallet stiger i byerne og stagnerer eller falder uden for. Forskellene viser sig også i, at gennemsnitalderen og andelen af ældre borgere stiger hurtigere uden for byerne.

Sideløbende sker der også forandringer i familiestrukturen. Antallet af singler stiger over hele landet, og samtidig bliver singlerne ældre. Inden for den enkelte kommune sker der også en forandring.

Typisk falder befolkningstallet i landdistrikterne, mens befolkningen stiger eller i de mindste falder mindre i de lokale provinsbyer. Det indebærer en drejning af boligefterspørgslen væk fra stuehuse og fritliggende enfamiliehuse i landdistrikterne og over mod etageboliger og rækkehuse i lokale provinsbyer.

Undersøgelsen er lavet for Realdania, der gerne ville have et studie af, hvordan forandringer i den danske befolkning udfordrer yderområder og påvirker boligefterspørgsel og boligmarked.

Tanken bag analysen er at give beslutningstagerne ude i de danske yderkommuner et værktøj, der kan anvendes som beslutningsgrundlag - for eksempel for prioriteringen af fremtidige boligprojekter.