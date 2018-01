langelandI stedet for at nedrive huse over for Brugsen i Østergade burde man tværtimod lukke for færdsel med biler fra Vejlen mod Østergade. Hullet bør kun være en passage til Østergade for gående til og fra Vejlen. Der kunne plantes et par træer. Det vil gøre gadebilledet og udsigten fra Brugsen meget kønnere.