Udstilling

Fredericia: To nyindmeldte billedkunstnere præsenteres, når Galleri Prinsessegade 39 inviterer til fernisering lørdag den 6. januar kl. 11.

De to nye medlemmer af Galleri Prinsessegade 39 er Lisbeth Petersen fra Børkop og Henrik Saar fra Fredericia.

Lisbeth Petersen tager udgangspunkt i abstraktionen og det ekspressionistiske univers. Hun har udstillet i både indland og udland gennem de sidste 12 år.

Henrik Saar viser i sin første udstilling i galleriet en serie oliemalerier fra 2015 med titlen "Contemporary marriage Frieze". Det er en frise af oliemalerier, hvor han har været optaget af ægteskabet, som det leves, hvis man bor hver for sig og sammen på samme tid - en ikke helt ualmindelig måde at leve på i dag. Henrik Saar har udstillet i både indland og udland siden 2003.

I løbet af galleriets forholdsvis korte levetid er antallet af medlemmer vokset fra 15 til 23 samtidig med, at der har været udskiftning af medlemmer, som var med fra start. Det vil sige, at der løbende er kommet nye kunstnere til hen ad vejen ud over de to, som er præsenteret ved ferniseringen lørdag den 6. januar.

"Dette tilfører galleriet en dynamik, som gør, at man roligt kan kigge ind til os med jævne mellemrum - der vil altid være noget nyt at se på", skriver Galleri Prinsessegade 39 i en pressemeddelelse.

Galleri Prinsessegade 39 har udvidet sine åbningstider, så der nu er åbent alle fredage klokken 13-17, lørdage klokken 10-15 og søndage klokken 12-16. /EXP