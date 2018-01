Det fynske stjernehold skal onsdag forsøge at revanchere etmålsnederlaget mod Nykøbing Falster først på sæsonen. Derudover er der afgørende point på spil i forsøget på at hænge på i toppen.

Odense HC og Nykøbing Falster må siges at være hold, der kender hinanden godt. Ud over at gæsternes træner, Jakob Larsen, danner par med forsvarskæmpen Kamilla Kristensen i den orange trøje, har de to mandskaber tilbragt en uge sammen på La Santa Sport i december, hvor de fleste træninger blev gennemført sammen, mens en god håndfuld spillere fra hvert hold boltrede sig til VM-slutrunden i Tyskland.

- Vi skal fortsætte, hvor vi sluttede efteråret, og vi SKAL have point, hvis vi vil hænge på i toppen. Vi har simpelthen ikke råd til at tabe, forklarer assistenttræneren.

Det er også tænkeligt, at Jakob Larsens mandskab har fået bedre styr på Stine Jørgensen, selvom hun ikke var med på den fælles træningslejr. I det seneste opgør scorede landsholdsanføreren 14 mål, men det kommer næppe til at ske igen, mener assistenttræneren.

- Nykøbing-spillerne var meget afventende på Stine Jørgensen sidst vi mødtes, fordi de ville pakke stregspilleren, og det gav god plads til, at hun kunne skyde fra distancen.

- Det må meget gerne ske igen, men mon ikke de går højere på hende denne gang, som mange af de andre mandskaber gør.

Men venstre backen er ikke kun farlig, når hun bliver sat op til skud - hun er også en af de mest assisterende spillere i ligaen, kun overgået af Nykøbings Kristina Kristiansen.

- Stine (jørgensen, red.) er rigtig vigtig for holdet, ikke bare fordi hun er god håndboldspiller, men også fordi hun kommer med masser af erfaring og en god vinderkultur fra FC Midtjylland, siger Rudgaard og understreger, at det også bliver vigtigt at holde et par skarpe øjne på Kristina Kristiansen, der er eminent til indspillene til stregen.

- Mulle (Kristina Kristiansen, red.) er god til at sætte spillet op og til at spille stregspillerne fri, og vi er nødt til at løse det med vores fysik. Vi skal lave mange frikast og udnytte, at vi er tungere end dem.

- Omvendt skal vi også være skarpe i vores angrebsspil og vurdere, hvornår vi går på mål. Hvis vi smider for meget væk angrebsmæssigt, bliver vi straffet på kontra, for deres spillere er lynhurtige, vurderer assistenttræneren.

Oven på julepausen er både Maja Jakobsen og Mie Højlund ved at være klar igen efter skader i henholdsvis knæ og skulder, mens Trine Østergaard sidder ude med en skulderskade, hun pådrog sig i den sidste testkamp med landsholdet inden VM-slutrunden.

Kampen spilles i Odense Idrætshal den 3. januar klokken 18.30. Den vises også på TV2 Sport.