Espe: For en 31-årig mand fra Kværndrup blev årets første dag lig med en anholdelse og måske moralske tømmermænd.

Ifølge Fyns Politi sad manden bag rattet i en bil, der blev standset på Bøjdenvejen i Krarup klokken 3.37, og her viste det sig, at en 31-årige havde indtaget for meget alkohol.

Desuden havde betjentene mistanke om, at bilisten også var påvirket af euforiserende stoffer, og han blev anholdt og taget med for at afgive blodprøver. Dem kommer der svar på i løbet af et par uger.