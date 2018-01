Et stigende pres på en buslomme i Odense S betyder nu, at fjernbusser fremover skal gøre stop på en parkeringsplads ved Ørbækvej i stedet. Det er dog kun indtil, at letbaneprojektet er blevet realiseret.

Der udspiller sig ofte kaotiske scener på Svendborgvej ved Sivmosevænget i Odense S, når fjernbusserne fra FlixBus og Sortbillet gør sine faste stop. Den trange plads og de mange afgange er simpelthen et dårligt miks. Men det får nu en ende, da fjernbussernes faste holdeplads bliver flyttet. - Der kommer flere og flere fjernbusser, der skal holde det samme sted, og det betyder, at der ikke længere er plads i den enlige buslomme, der er derude. Det har givet problemer, hvor busserne blandt andet har holdt i vejen for andre bilister. Derfor flytter vi nu stoppestedet til Ørbækvej 100, hvor busserne kan holde på parkeringspladsen i fred for den værste trafik, siger kontorchef i Byrum og Mobilitet ved Odense Kommune, Rasmus Bach Mandø.

Midlertidig løsning