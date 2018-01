Den danske lægestand har længe ytret sig kritisk i forhold til den nye forsøgsordning for medicinsk cannabis. Kritikken er gået på, at man simpelthen ikke ved nok om effekterne af behandling med cannabis. Og denne kritik er ikke forstummet, nu hvor ordningen er trådt i kraft.

- Der er ikke et fagligt grundlag for at tage medicinsk cannabis i brug. Hvem skal vi give behandlingen til? Hvad skal dosis og varighed af behandlingen være? Hvilke bivirkninger skal vi være opmærksomme på? Alle de her informationer, som vi normalt har til rådighed, når vi tager et lægemiddel i brug, mangler vi i forhold til cannabis, siger formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.

I december kom Lægemiddelstyrelsen ellers med en vejledning til lægerne angående den nye forsøgsordning, men ifølge Lægeforeningen er denne vejledning yderst mangelfuld.

- Der findes ikke videnskabelig dokumentation, der kan underbygge en vejledning, og det bliver meget tydeligt, når man læser det, Lægeforeningen skriver. De giver simpelthen ikke svar på de spørgsmål, vi har. Og det er ikke en kritik af Lægemiddelstyrelsen, for jeg ved godt, at det er, fordi man ikke har noget at bygge anvisningerne på, siger Andreas Rudkjøbing.