Egerup: En 22-årig mand fra lokalområdet mistede tidligt mandag morgen herredømmet over sin bil og ramte både et vejskilt og et el-skab, før bilen stoppede. Uheldet skete klokken 04.35, da bilen skred ud, formentlig på grund af vand på vejen. Bilens fører kom ikke noget til ved uheldet, oplyser politiet, der også kan afvise, at der var alkohol indblandet i uheldet. /liw