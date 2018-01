- Vi prøvede at ringe til Vejdirektoratet, Kystdirektoratet, Falck og alle mulige for at høre, om nogen havde en idé om, hvad vi kunne forvente. Men ingen havde helt klare svar, fortæller Morten Sol Petersen dagen derpå.

Vandet steg yderligere, og ægteparret fra Svendborg bakkede op ad vejen, hvor der ifølge Morten Sol Petersen var en halv meter i højden at give af, inden vandet fortsatte på den anden side.

- Det skal ikke lyde som noget drama. Vi kunne godt have kravlet op i en klit. Men vandet var i hvert fald højt. Der var meget vand, tilføjer han.

Ægteparret fik efterfølgende selskab af en tysk børnefamilie, og de indså ret hurtigt, at højvandet ikke ville slippe sit tag i Skallingen i løbet af aftenen. Derfor begyndte de at pakke bilen om, så de kunne overnatte. Og heldigvis havde de dyner og mad og drikke fra sommerhusturen i bilen, og de delte ud af de medbragte forsyninger til den tyske børnefamilie.

Ved 5-tiden natten til tirsdag havde vandet trukket sig så meget tilbage, at de kunne slippe væk fra halvøen.

- Vi havde selv bragt os derud og kunne have sat os mere ind i højvandet, men når man går en tur, og det hele ser hyggeligt ud, har man ikke tanken om, at man ikke kan komme tilbage, lyder det fra Morten Sol Petersen, der roser politiet for at holde dem opdateret aftenen igennem.

Tjekker I DMI grundigere, inden I tager af sted på sådan en tur en anden gang?

- Der er ingen tvivl om, at hvis der skal komme noget ud af det er, så udnyt lige DMI eller kystsikringen, inden man let blåøjede går en tur på stranden eller kører steder, hvor naturens kræfter godt kan spille ind, lyder rådet fra Svendborg-politikeren, der i øvrigt løbende sendte live-tv fra bilen via sin Facebookprofil.

