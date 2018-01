Kloden rundt

Kina: Hvis besøgende i et indkøbscenter i den kinesiske by Taiyuan synes, at centrets nye beboer virker bekendt, er det ikke så underligt. En ny statue, der forestiller en flere meter stor hund, har fået gulligt hentehår og sidder med pegefingeren løftet - to ting, der kendetegner Donald Trump. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Den amerikanske præsident er ifølge kinesiske stjernetegn en hund, og Kina er gået ind i hundens år. Personer, der er født i hundens år, er ifølge kinesisk astrologi åbenhjertige, ekstremt loyale og har en stærk retfærdighedssans. De kan dog også være stædige, irritable og have let ved at blive vrede. (ritzau)