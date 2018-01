Debat: Byg en omfartsvej rundt om Faaborg Øst

Lokaldebat

Lokaldebat: Tunnel eller bro til Als. Overdækket gågade. Der er masser af ideer, så der bliver nok at tage fat på for det nye byråd.

Faaborg har en omfartsvej, som desværre stopper ved rundkørslen ved Jem og Fix. Trafikken buldrer lystigt ud af Svendborgvej og for mange går det rigtig stærkt, fordi speederen lige får et ekstra tryk.

Der er udstykket meget i Faaborg øst. Det er blevet en stor bydel, så jeg vil hermed foreslå, at der bliver lavet en forlængelse af omfartsvejen fra rundkørslen, så den går uden om Faaborg Øst. Væk med den tunge trafik og de hurtige biler.

Svendborgvejen/Strandvejen ud af Faaborg skal være til rolig trafik. Brede fortov/promenader med træer og bænke, blomsterbede. Muligheden for at komme til vandet skal styrkes kraftigt. Det skal gøres rigtigt attraktivt. Rammerne for, hvordan vi ønsker at sælge vores by, skal der meget mere fokus på.

Især ved Røde Kro og Hotel Faaborg Fjord er der store muligheder for at løfte herlighedsværdierne for både turister og fastboende. Ved Røde Kro er adgangsvejen til vandet via et gammelt rustent trådhegn. Det burde kunne gøres bedre? Jeg håber det nye byråd tager bolden op.