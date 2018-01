Læserbrev: Både statsministeren og dronningen benyttede deres nytårstaler til at sende varme tanker til de dygtige udlændinge, som løfter dansk velstand og velfærd.

Det er udtalelser, vi har sukket efter i en tid, hvor historier om rigide, danske regler, tårner sig op. Regler, der gør livet særdeles surt for blandt andre udenlandske forskere og undervisere. Der er nemlig brug for en mere positiv dagsorden, når det handler om at tiltrække talenter og medarbejdere til Danmark. De er med til at løfte dansk velstand og betale vores fælles velfærd.

Danske virksomheder har brug for kvalificeret arbejdskraft - også fra udlandet. Faktisk er den udenlandske arbejdskraft helt nødvendig for størrelsen og varigheden af det økonomiske opsving i Danmark. Hertil kommer specialister og særlige fagfolk fra udlandet, som styrker den danske innovation og forskning.

Netop derfor er det vigtigt, at vi i Danmark politisk sætter handling bag de fine ord om dygtige udlændinge og nu for alvor får taget et opgør med de ofte firkantede regler, som udlændinge bliver mødt af. På lidt længere sigt risikerer de regler at blive et effektivt bolværk mod udlændinges lyst til at arbejde i Danmark.

Det globale kapløb om udenlandske talenter bliver ikke mindre i fremtiden. Det gør vores behov for vækst og velfærd heller ikke. Lad os reelt byde de dygtige udlændinge velkommen til Danmark.