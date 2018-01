Rynkeby: Et hold brandmænd troppede natten til tirsdag op i Rynkeby med sprøjte og tankvogn, da der var udbrudt voldsom røg i køkkenet i en villa på Rynkeby Bygade. Mens en familie bestående af mor og to mindre børn lå og sov, stod en kogeplade af uvisse årsager tændt. Der ovenpå stod et ildfast fad med flødekartofler, og det sendte efterhånden så meget røg ud i huset, at moren vågnede og tilkaldte brandvæsnet:

- Vi havde også en ambulance med, da hun var noget urolig for, om ét af børnene havde fået røgforgiftning. Han blev tjekket, men blev ikke sendt på sygehuset, for der var ikke andet at gøre end at hvile, fortæller Michael Hansen, indsatsleder hos Beredskab Fyn. Alt forløb ganske udramatisk, og efter en grundig udluftning kunne familien igen gå til køjs. (hynke)