Johnny Duvander (tidl. 3F-konsulent) savner mig, og det er jo dejligt. Han kan ikke forstå, hvordan samfundet skal kunne fungere, hvis f.eks. politifolk skal have en spisepause. Samfundet vil jo gå i stå, siger han.

At en 3F konsulent ikke kan se mulighederne i f.eks. forskudte spisepauser og fleksible arbejdstider er måske ikke overraskende. Men de fleste selvstændigt tænkende kan godt. Vi har fået det til at fungere glimrende indenfor gartneribranchen i mindst 40 år, så kunderne altid kan få deres varer til tiden.

Hvis 3F har brug for min assistance til de næste overenskomstforhandlinger, kan de bare ringe. Og jeg kan så gå foran med det gode eksempel ved ikke at skulle have løn i pauserne, samtidig med at de ikke behøver være planlagt på minuttet på forhånd.