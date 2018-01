Ærø: Det lykkedes ikke at slutte 2017 med et plus i antallet af borgere i Ærø Kommune. Der er nemlig blevet syv færre ærøboer det forgange år, sådan så der nu er 6180 borgere på Ærø. Det viser den opgørelse, som Ærø Kommune laver hver måned over befolkningsudviklingen i kommunen.

Selv om det endte med et minus, er det minus væsentligt mindre end tidligere år. I 2016 blev der 99 færre ærøboer, i 2014 var tallet minus 114, mens der var et fald på hele 142 i 2014. Også i 2013 var faldet stort med 91 færre på øen, mens det så anderledes positivt ud, da 2015 var gået. Her endte tallet med næsten at gå i nul, da der kun var et fald på én borger.

2017 bød på et sandt babyboom på Ærø, efter at året gav hele 40 fødsler. Ikke siden 2012, hvor der blev født 46 børn på øen, har tallet været så højt. Og noget af en kontrast til 2016, hvor tallet ifølge kommunens statistik kun var 13.

Endelig har 529 tilflyttere trukket op. Det er næst efter 530 i 2015 det højeste tal de seneste seks år.