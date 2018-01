Viceborgmester Susanne Eilersen (DF) har stillet spørgsmål til flere ministre i forbindelse med det planlagte salg af Shell Raffinaderiet til Dansk Olieselskab. Hun er glad for, at der nu er ro på sagen.

Fredericia: Shell har altid været en god samarbejdspartner for Fredericia Kommune, lyder det fra viceborgmester Susanne Eilersen (DF), og derfor er hun tilfreds med, at det fortsat bliver Shell, der driver raffinaderiet.

- Jeg skal selvfølgelig ikke blande mig i, hvilke virksomheder der sælger til hvem, men der var flere spørgsmål, som jeg ikke kunne få svar på i forhold til det nye selskab, og det gjorde mig utryg. Vi har en stor arbejdsplads, som vi gerne vil have sikkerhed for, ligesom det var helt afgørende, at vi vidste, at der var styr på miljø og sikkerhed, siger Susanne Eilersen.

“ Shell har altid været en god samarbejdspartner for kommunen, så det er trygt, at raffinaderiet fortsætter som del af Shell. Susanne Eilersen (DF)

Hun stillede spørgsmål til både daværende erhvervsminister Troels Lund Poulsen (V) og miljøminister Esben Lunde Larsen (V) for at sikre, at de rette myndigheder tog ansvar for, at der ikke kunne ende en regning på skatteydernes bord.

- Det var vigtigt at sikre, at det var et selskab, som man kunne stole på. Hvis der pludselig var tvivl om selskabets økonomi, kunne man i værste fald frygte, at skatteyderne kunne stå med en kæmperegning for miljø-oprydning, siger Susanne Eilersen.