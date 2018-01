Shell

Fredericia: Borgmester Jacob Bjerregaard (S) havde raffinaderidirektør Andreas Krobjilowski i telefonen få minutter efter, at direktøren havde deltaget i orienteret af Shell Raffinaderiets ansatte om, at raffinaderiet er tilbage som en del af Shell-gruppen.

- Han fortalte mig, at raffinaderiet nu igen er en del af Shell, og at alle planer om at sælge raffinaderiet er droppet. Det glæder mig ikke mindst på de ansattes vegne, at der nu kan falde ro på, siger Jacob Bjerregaard.

Shell har været aktiv i Danmark siden 1913 og beskæftiger i dag cirka 250 medarbejdere i København og Fredericia.Shell Raffinaderiet fejrede i 2016 50 års jubilæum i Fredericia.



Raffinaderiet modtager råolie fra felterne i Nordsøen via en 320 km. rørledning. Her omdannes den blandt andet til benzin, diesel, jetbrændstof, petroleum og fyringsolie.



Produkterne sælges fra raffinaderiet til en lang række brændstofselskaber, herunder Dansk Fuels A/S, der driver de mere end 250 bemandede og ubemandede Shell-stationer i Danmark.



Raffinaderiet bliver nu igen en del af Shell globalt. På verdensplan beskæftiger Shell mere end 93.000 medarbejdere i 70 lande.

Borgmesteren er løbende blevet orienteret om forhandlingerne om overtagelsen af raffinaderiet. Så sent som i december fik han besked om, at overtagelsen var udsat til første kvartal.

- Jeg har ikke fået at vide, hvad der er årsag til, at Shell nu har valgt ikke at sælge og endda besluttet, at det ikke kommer på tale. Man kunne have forestillet sig, at Shell måske ville finde en anden køber, men det er ikke tilfældet. Og det er jeg personligt glad for, selv om jeg selvfølgelig ikke skal blande mig i, hvordan virksomheder køber og sælger, siger Jacob Bjerregaard.

- Er det, fordi du ikke havde tillid til den nye køber?

- Jeg blander mig ikke, men jeg ved bare, at Shell har været en del af Fredericia i mange år, og de har altid været en god og sikker samarbejdspartner, som vi har tillid til, siger Jacob Bjerregaard.

Borgmesteren har aftalt at mødes med raffinaderidirektøren i næste uge.